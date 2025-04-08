Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’25) kapılarını ziyaretçilere açıyor.Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Yetenek Her Yerde" mottosuyla Türkiye genelinde düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları, gençlerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla önemli bir misyon üstleniyor. Bu kapsamda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’25), 10-11 Nisan 2025 tarihlerinde kapılarını ziyaretçilerine açıyor.Van Basın İlan Kurumu tarafından düzenlenen yemekte kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan DAKAF’ın sadece bir kariyer fuarı olmanın ötesinde bölgesel kalkınmaya doğrudan katkı sağlayan önemli bir organizasyon niteliğinde olduğuna vurgu yaptı. Kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ve meslek odalarının iş birliğiyle düzenlenen fuarın gençlere yeni fırsatlar sunarken iş dünyası ile birebir temas kurmalarını da mümkün kıldığına dikkat çeken Şevli, "Van EXPO Fuar Merkezi’nde kurulacak stantlarda, 200’ün üzerinde kamu kurumu ve özel sektör temsilcisi yer alacak. Fuara, üniversite öğrencileri, mezunlar ve ortaöğretim öğrencileri başta olmak üzere yaklaşık 50 bin kişinin katılması bekleniyor. Katılımcılar, firmalarla doğrudan iletişim kurarak kariyer hedeflerine yön verme şansı bulacak. DAKAF’25 boyunca; paneller, atölye çalışmaları, kariyer söyleşileri, CV hazırlama eğitimleri, mülakat simülasyonları ve konserler gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Özellikle ‘Çay Saati Kariyer Sohbetleri’ gibi interaktif oturumlar, gençlerle sektör profesyonellerini birebir buluşturacak. Ayrıca meslek seçim aşamasındaki ortaöğretim öğrencilerine özel olarak hazırlanacak meslek tanıtımları ve oturumlar sayesinde gençlerin mesleki farkındalıklarının artırılması hedefleniyor. Fuarda düzenlenecek yarışmalarda katılımcılara hem eğlenceli hem de ödüllü bir deneyim sunacak. Atletizm, dart, şiir, fotoğraf, karikatür, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, video CV ve halk müziği gibi birçok alanda gerçekleştirilecek yarışmalarda başarılı olanlar para ödülü kazanacak" dedi."40’tan fazla kurumdan sponsorluk desteği"Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından organize edilen DAKAF’25’in sponsorlar tarafından da büyük ilgi gördüğüne değinen Rektör Şevli, "Şu ana kadar 40’tan fazla kurum, dört farklı kategoride sponsorluk desteği verdi. Etkinliğe 1 pırlanta sponsor, 8 ana sponsor, 10 altın sponsor, 14 gümüş sponsor ve 6 özel sektör sponsoru katkı sunuyor. Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, yalnızca bir kariyer etkinliği değil; gençlerin potansiyelini keşfetmelerine, meslek hayatlarına yön vermelerine ve Türkiye’nin geleceğini inşa etmelerine katkı sağlayan önemli bir platform. İçeriği, katılımcı profili ve bölgesel etkisiyle DAKAF’25’in uzun yıllar hafızalarda yer edinecek güçlü bir organizasyon olması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.Programda konuşan Van Basın İlan Kurumu Müdürü Arda Aşkın ise bu fuarın kentin hem ekonomisine hem de sosyal yaşamına olumlu katkılar sunacağını ifade etti.Program soru ve cevap ile sona erdi.