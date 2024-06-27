Erzincan’da 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde ilköğretim ve ortaokullarda 6 bin 908 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2023- 2024 eğitim- öğretim dönemi trafik güvenliği eğitimleri kapsamında; Geleceğin sürücüleri olan çocuklara trafik bilinci ile yetişmesi, trafik bilincinin nesilden nesile taşınması, trafikte yaşanan can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi, tüm çocukların trafik kurallarına uymada alışkanlık kazanmalarının sağlanması amacıyla yürütülen “Trafik Dedektifleri Projesi” kapsamında 2023- 2024 eğitim- öğretim döneminde ilköğretim ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 6 bin 908 öğrenciye okullarında trafik güvenliği eğitimi verildi.