Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, halk ekmek üretim fabrikasının kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.Başkan Şerifoğulları ve beraberindekiler, halk ekmek üretim fabrikasının kurulacağı alanı gezdi. İncelemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Şerifoğulları, ‘’Hemşehrilerimizin günlük ekmek ihtiyacını kaliteli ve ekonomik bir şekilde karşılamak için halk ekmek fabrikamızı kuruyoruz. Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte, yapım çalışmalarına başlayacağımız Halk Ekmek Üretim Fabrikamızın bulunacağı alanda incelemelerde bulunduk’’ dedi.