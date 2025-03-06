Erzincan Valiliği koordinasyonunda yürütülen Erzincan Toplu Sera Bölgesi Projesi’nde tahsis alan 24 vatandaş 2024 yılı IPARD III-2. Başvuru Çağrı Döneminde yapılan proje başvuruları kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 247 milyon TL hibe almaya hak kazandı.Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada; "Proje kapsamında oluşturulan 253 dönümlük yeni sera alanıyla birlikte ilimizin sera varlığı toplam 890 dönüme çıkacaktır.Yılsonuna kadar faaliyete geçecek yeni sera alanı ile yaklaşık 400 kişiye istihdam, 1. ürün olarak 6 bin 325 ton domates ve 2. ürün olarak 1 milyon 265 bin adet marul ile ilimiz ekonomisine yıllık yaklaşık 350 milyon TL’lik mâli döngü katkısı olacaktır." ifadelerine yer verildi.