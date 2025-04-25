Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında 2025 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.Toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri, belde belediye başkanları ve il genel meclisi başkanı ve birim amirleri katıldı.Toplantıda, Erzincan genelinde devam eden yatırımlar ve projeler masaya yatırıldı. Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, yatırımcı kurumların yetkilileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında detaylı sunumlar yapıldı.2025 yılında planlanan projeler ve yatırımların ele alındığı toplantıda, koordinasyonu gerektiren hususlar görüşülerek ilin gelişimine katkı sağlayacak adımlar değerlendirildi.Vali Aydoğdu toplantıda yaptığı konuşmada Erzincan’ın kalkınması ve vatandaşların refah seviyesinin artırılması için tüm kurumların uyum içinde çalışmasının önemine vurgu yaptı.Vali Aydoğdu sadece Karayolları Bölge Müdürlüğünün 2024 yılında Erzincan’a 2 milyar 140 milyon TL, DSİ Bölge Müdürlüğünün 2 milyar 2 milyon TL yatırım yaptığını, toplamdaysa Erzincan’a 2024 yılında 38 Milyar TL yatırım yapıldığını belirtti.Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan’da 2025 yılında da yatırımların hızla devam edeceğini belirtti.