Erzincan’da 2024 Temmuz ayında 385 konut satıldı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılının Temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. Erzincan’da 2024 Temmuz ayında 385 konut satıldı.Türkiye genelinde Temmuz ayında 127 bin 88 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,0 artarak 127 bin 88 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 47 ile İstanbul, 11 bin 364 ile Ankara ve 6 bin 659 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 61 ile Ardahan, 64 ile Hakkari ve 77 ile Bayburt oldu.Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde %0,5 azaldıKonut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,5 azalışla 672 bin 162 olarak gerçekleşti.İpotekli konut satışları 11 bin 496 olarak gerçekleştiTürkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,9 azalış göstererek 11 bin 496 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %9,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,8 azalışla 62 bin 911 oldu.Temmuz ayındaki ipotekli satışların, 2 bin 786’sı; Ocak-Temmuz dönemindeki ipotekli satışların ise 14 bin 962’si ilk el satış olarak gerçekleşti.Diğer satış türleri sonucunda 115 bin 592 konut el değiştirdiTürkiye genelinde diğer konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,7 artarak 115 bin 592 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %91,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,0 artışla 609 bin 251 oldu.İlk el konut satış sayısı 40 bin 784 olarak gerçekleştiTürkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,9 artarak 40 bin 784 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %32,1 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,6 artışla 214 bin 108 olarak gerçekleşti.İkinci el konut satışlarında 86 bin 304 konut el değiştirdiTürkiye genelinde ikinci el konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,8 artış göstererek 86 bin 304 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %67,9 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,1 azalışla 458 bin 54 olarak gerçekleşti.Yabancılara Temmuz ayında 2 bin 350 konut satışı gerçekleştiYabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,1 azalarak 2 bin 350 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 878 ile Antalya, 752 ile İstanbul ve 218 ile Mersin oldu.Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,0 azalarak 12 bin 811 oldu.Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldıTemmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 485 ile Rusya Federasyonu, 171 ile Ukrayna ve 162 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.