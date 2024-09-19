Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin "Altyapı Yapım İşlerine Ait Sözleşme İmza Töreni" yapıldı.Vali Hamza Aydoğdu, Milletvekilleri, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve il protokolüyle birlikte, Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin (TDİOSB) "Altyapı Yapım İşlerine Ait Sözleşme İmza Töreni"ne katıldı.Vali Aydoğdu, "Şehrimizi büyükbaş hayvancılıkta ön sıralara taşıyacak önemli bir proje. Bin 300 dönüm alana kurulacak olan Besi OSB 17 bin büyükbaş hayvan kapasiteli olacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte toplamda 370 kişi doğrudan istihdam edilecek. Erzincan’ımız için hayırlı olmasını diliyor, başta Son Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım olmak üzere emeği geçen, katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.