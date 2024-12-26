Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sattıkları ballarda taklit ve tağşiş tespit edildiği için İstanbul, Ankara ve İzmir’de bal satan 6 firmaya Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bakanlık tarafından yasal yaptırımların uygulandığı belirtildi.Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bakanlıkça, bazı firmaların “Erzincan” ismini farklı biçimlerde, markalarında kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.Konuyla ilgili olarak Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle;"Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından son dönemlerde yapılan gıda denetimlerinde gıda sektöründe taklit ve tağşiş yapan firmalar tespit edilerek bu firmalar hakkında hem gerekli yasal mevzuat uygulanmakta hem de gıdada taklit ve tağşiş yapan bu firmalar kamuoyuna ilan edilmektedir. Bakanlığımızca yayınlanan taklit ve tağşiş listelerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de bal üretimi yapan bazı firmaların “Erzincan” ismini farklı biçimlerde markalarında kullandıkları görülmüş olup Bakanlığımızca bu firmalara yasalar çerçevesinde gerekli işlemler yapılmaktadır.İzmir Bornova’da faaliyet gösteren Yayla Balpınarı Gıda Tarım firmasının Gürlevik Erzincan markasıyla, İstanbul Sultangazi’de faaliyet gösteren Ceysan Paketleme ve Ambalaj firmasının Bal Cenneti markasıyla, İstanbul Sancaktepe’de faaliyet gösteren Yılmaz Gıda firmasının Canpetek Erzincan ve Petekçi Erzincan markalarıyla, Ankara Yenimahalle’de faaliyet gösteren Saf Naturel Bal Gıda firmasının Besi Natural markasıyla, Ankara Yenimahalle’de faaliyet gösteren Balı Pınar firmasının Bizim Sefa Erzincan markasıyla, İstanbul Çekmeköy’de faaliyet gösteren Özal Çoban Çobanoğlu Gıda firmasının Erzincan Doğadan markasıyla üretim yapan ve Bakanlığımız taklit ve tağşiş listelerinde isimleri geçen bu firmaların Erzincan ile hiçbir bağlantıları bulunmamakta, Erzincan’da üretim ya da paketleme yapmamaktadırlar. Bu firmalar "Erzincan" markasını kullanarak bulundukları illerde Erzincan isminin verdiği prestijden fayda sağlamaya çalışmaktadırlar.İl Müdürlüğümüze bağlı gıda kontrol ekiplerimiz, Erzincan genelinde gıda satış ve tüketim noktalarında Bakanlığımızca yayınlanan gıda taklit ve tağşiş listelerinde yer alan markaların sürekli kontrolünü yapmakta, bugüne kadar yapılan denetimlerde gıda taklit ve tağşiş listelerinde "Erzincan" markasını kullanarak piyasaya sürülen ballara rastlanılmamıştır. Listelerde yer alan ürünlere rastlanılması halinde gerekli yasal mevzuat çerçevesinde ürünler yediemine alınmakta ve Bakanlığımıza bildirilmektedir.Bakanlığımızca yayınlanan taklit ve tağşiş listelerinde yer alan ürünlere ilişkin olarak ülkemiz genelinde de tüm il ve ilçe müdürlüklerimizce gerekli denetim ve kontroller yapılmakta, yapılan denetim ve kontrollerde bu ürünlere rastlanılması halinde gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"