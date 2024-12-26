Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan “Normal Doğum Eylem Planı” kapsamında gebelerin; gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde tecrübeli ebelerden birebir danışmanlık hizmeti alacağı “Ebe Polikliniği” Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmete başladı.Polikliniğin hizmete başlaması kapsamında yapılan törene Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hacı Osman Yılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Müdürü Adem Yusuf Kasımoğlu ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nurcan Keçeci katıldı.