Erzincan İl Genel Meclisi 2024 yılı Ekim ayı toplantısı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, Vali Yardımcısı/İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.Toplantıda konuşma yapan Aydoğdu, yol yapımı ve bakımından kış aylarında karla mücadele çalışmalarına, sulama kanallarının temizliği, bakımı ve onarımından damlama ve yağmurlama sulamada çiftçilerimize verilen desteklere, rafting tesislerinin yapımından Ergan Dağı Kayak Merkezi’ne yapılan yatırımlara ve daha pek çok hizmeti birlik ve beraberlik içerisinde yapan meclis üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür etti. “Bu güzel işlerin ortaya çıkmasında sizlerin emeği katkısı çok büyük. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde önümüzdeki dönemde de Erzincan’ımız için hemşehrilerimiz için iş yaparak, üreterek, bir şeyler ortaya koyarak ilimizi her alanda daha da ileriye doğru taşıyacağız.” diyen Aydoğdu, meclisin yeni açılış yılının hayırlara vesile olmasını temenni etti.