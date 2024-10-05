Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde kurulan yeni laboratuvar biriminin açılış programı düzenlendi.Programa Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve beraberindeki protokol üyeleri katıldı.Beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte yeni laboratuvar birimini gezen Vali Aydoğdu, Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Ömer Faruk Sarıtaş’tan laboratuvar hakkında bilgi aldı. Aydoğdu, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin tür analizlerinin yapılacağı bu yeni laboratuvarın Erzincan’a ve bölgeye hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.