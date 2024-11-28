2024-2025 yılı Türkiye’de sezonu açan ilk kayak merkezi olma unvanını elde eden Erzincan Ergan Kayak Merkezi, Skipass Ücretleri ile Türkiye’nin en uygun fiyatlarla hizmet veren kayak merkezi olarak kayak severlerin hizmetine açıldı.
Kış turizminin yeni gözdesi Ergan Kayak Merkezi’nde tesis kullanım bedeli ve kayak odası kiralama bedeli şu şekilde açıklandı;
“Gece kayağı: 250 TL
1 günlük sınırsız: 600 TL
1 günlük öğrenci sınırsız: 500 TL
1 çıkış telesiyej: 100 TL
1 çıkış gondol: 80 TL
1 çıkış gondol öğrenci: 50 TL
1 çıkış T bar: 50 TL
10 çıkış: 600 TL
20 çıkış: bin 100 TL
50 çıkış: 2 bin 500 TL
Sezonluk kart indirimli: 6 bin TL
Sezonluk büyük dolap: 2 bin 500 TL
Kızak: 300 TL
1 günlük yürüyen bant kayakçı için: 350 TL
Kayak odası kiralama bedelleri:
Eldiven: 100 TL
Gözlük: 100 TL
Kask: 100 TL
Baton: 100 TL
Mont: 200 TL
Pantolon: 200 TL
Kayak takımı (kayak + ayakkabı + baton): 400 TL
Snowboard: 500 TL,
Küçük günlük dolap: 100 TL
Büyük günlük dolap: 200 TL,
Sezonluk dolap: 2 bin 500 TL
Kart depozitosu: 100 TL”
Ergan Kayak Merkezi Türkiye’nin en uygun fiyatlarla hizmet veren kayak merkezi olarak dikkat çekti
2024-2025 yılı Türkiye’de sezonu açan ilk kayak merkezi olma unvanını elde eden Erzincan Ergan Kayak Merkezi, Skipass Ücretleri ile Türkiye’nin en uygun fiyatlarla hizmet veren kayak merkezi olarak kayak severlerin hizmetine açıldı.