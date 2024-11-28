2024-2025 yılı Türkiye’de sezonu açan ilk kayak merkezi olma unvanını elde eden Erzincan Ergan Kayak Merkezi, Skipass Ücretleri ile Türkiye’nin en uygun fiyatlarla hizmet veren kayak merkezi olarak kayak severlerin hizmetine açıldı.Kış turizminin yeni gözdesi Ergan Kayak Merkezi’nde tesis kullanım bedeli ve kayak odası kiralama bedeli şu şekilde açıklandı;“Gece kayağı: 250 TL1 günlük sınırsız: 600 TL1 günlük öğrenci sınırsız: 500 TL1 çıkış telesiyej: 100 TL1 çıkış gondol: 80 TL1 çıkış gondol öğrenci: 50 TL1 çıkış T bar: 50 TL10 çıkış: 600 TL20 çıkış: bin 100 TL50 çıkış: 2 bin 500 TLSezonluk kart indirimli: 6 bin TLSezonluk büyük dolap: 2 bin 500 TLKızak: 300 TL1 günlük yürüyen bant kayakçı için: 350 TLKayak odası kiralama bedelleri:Eldiven: 100 TLGözlük: 100 TLKask: 100 TLBaton: 100 TLMont: 200 TLPantolon: 200 TLKayak takımı (kayak + ayakkabı + baton): 400 TLSnowboard: 500 TL,Küçük günlük dolap: 100 TLBüyük günlük dolap: 200 TL,Sezonluk dolap: 2 bin 500 TLKart depozitosu: 100 TL”