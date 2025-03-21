Van’ın Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu başkanlığında bu yıl 12’ncisi düzenlenmesi planlanan ‘Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali’ hazırlık toplantısı yapıldı.Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayabilen inci kefali balığının yumurtalarını bırakmaları için tatlı sulara göç ettiği ve göç yolculuğunun en iyi izlendiği Erciş Balık Bendinde her yıl olduğu gibi bu yılda göç yolculuğu festival olarak düzenlenecek. Bu yıl 30 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında 12.’si düzenlenecek olan Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali hazırlık toplantısı, Erciş Kaymakamlığı toplantı salonunda Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu başkanlığında yapıldı.Toplantıda 3 gün sürecek olan festivalle ilgili yapılacak çalışmalar, planlamalar, kurumların sorumlulukları ve görevleri konusunda genel değerlendirme yapıldı.