Van’ın Erciş ilçesinde Atakan Çelik Kültür Merkezi’nde Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildiVan Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin başkanlığında gerçeklesen toplantı, gündem maddelerinin go¨ru¨s¸u¨lmesinin ardından katılımcılarla yapılan istişareler, dilek ve temennilerle devam etti. Toplantıda konuşan Erciş Kaymakamı Murat Karalogˆlu "Güvenli ve Huzurlu ve Başarılı eğitim için kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını gözden geçirerek, 2024-2025 Egˆitim-O¨gˆretim Yılının 2. yarısında aldığımız tedbirleri hep birlikte değerlendirdik. Ülkemizin geleceği çocuklarımızın eğitimlerini huzur ve güven içerisinde tamamlamaları adına gereken önlemleri almaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm eğitim camiamıza ve öğrencilerimize başarılı bir donem diliyorum dedi.Ayrıca Toplantıda; İlçenin Egˆitim Hedefleri, projeleri ve geleceğe yönelik planlamalar konusunda değerlendirmeler yapıldı. Okul müdürleri ve katılımcılarla istişare yapılarak eğitimde daha verimli olmanın yolları araştırıldı.Toplantıya Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin Erciş Kaymakamı Murat Karalogˆlu, I·l Milli Eğitim Mehmet Nurettin Aras, İlce Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, Van İlce Milli Eğitim müdürleri ve ilce okul müdürlerinin katılımlarıyla Erciş’te eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.