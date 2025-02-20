Tunceli’de devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verilirken, merkez ve 6 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi.Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak, 21 Şubat 2025 Cuma günü Tunceli Merkez, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Hozat, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Pülümür ilçemizde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca Pülümür ilçemizde kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden, kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.