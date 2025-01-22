Van’da alınan koruma önlemleri ve denetimler sayesinde Van Gölü’nün yanı sıra Erçek Gölü’nde de inci kefali popülasyonunun artması balıkçıları memnun etti.Türkiye’de bulunan 453 kuş türünün yarısına ev sahipliği yapan Erçek Gölü, yapılan olumlu çalışmalar neticesinde inci kefalinin ikinci yurdu haline geldi. 1985 yılında inci kefali yavrularının bırakıldığı Erçek Gölü’nde, avlanabilir durumda olan yaklaşık 180 ton balık bulunuyor. Yapılan yerinde çalışmalar neticesinde bölge halkının adeta geçim kaynağı haline gelen Erçek Gölü’nde, üç balıkçı kooperatifi hizmet sunuyor.Erçek Gölü’ndeki balıkçıları ziyaret eden İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Karahan, kendilerine bereketli kazançlar diledi. Van’ın ikinci büyük gölü olan Erçek Gölü’nde 1980’li yıllarının başında yapılan balıklandırma çalışmaları sonucunda çok büyük bir balık popülasyonunun oluştuğunu vurgulayan Karahan, “Erçek Gölü, özellikle Van Gölü’nde avlanan inci kefali balığının en önemli ağlak sahalarından biri oldu. Erçek Gölü balığı, hem av yasağı dönemindeki sıkı denetimler hem de bilinçli avcılık neticesinde daha büyük ve daha lezzetli bir tada ulaştı” dedi.Erçek Gölü’nde 3 kooperatif tarafından balıkçılık çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Karahan, “Erçek Gölü’nde üç tekne ile her gün 2 tona yakın balık çıkıyor. Toplam avlanabilir stokumuz ise 180 tona ulaştı. Bu da bizleri sevindiren bir durum. Bugün de teknelerimizden birini ziyaret ederek, çalışmalarına ortak olduk ve kendilerine kolaylıklar diledik. Avımız bereketli geçti. Balıklarımız da çok güzel ve lezzetli. Boyut olarak Van Gölü balığına göre daha iri ve daha lezzetli. Bu anlamda Erçek balığı da severek tüketilen bir ürün haline geldi” ifadelerini kullandı.Yaklaşık 6 yıldır balıkçılıkla uğraştığını belirten Mehmet Salih Gencer isimli balıkçı da balık veriminin bu sene iyi olduğuna dikkat çekerek, “Verim bu sene çok iyi ve balık çok irileşti. Daha önce 120-150 gram ağırlığında balık avlarken şu anda 230 ila 300 gram ağırlığında balık avlıyoruz. Gün oluyor 300 ile 500 kilo arasında balık avlıyoruz” diye konuştu.