Van’ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, canlı müzik hizmeti ile misafirlerine unutulmaz geceler yaşatıyor.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, misafirlerine hizmetin en güzelini sunmak amacıyla haftanın 4 günü canlı müzik hizmeti sunduklarını ifade ederek, “Gün boyunca yoğun bir tempo yaşayan misafirlerimizin bu yorgunluklarını atmalarını sağlamak amacıyla The Grill Restaurant’ta canlı müzik ziyafeti sunuyoruz” dedi.The Grill Restaurant’ın günü canlı müzik eşliğinde veya keyifli bir ortamda sonlandırmak isteyenler için iyi bir alternatif sunduğunu dile getiren Aksoy, “The Grill Restaurant’ta her salı ve cumartesi akşamları Ümit Demir ve Orkestrası sahne alırken, çarşamba ve cuma akşamları ise Arif Taşdemir ve Orkestrası sevenlerinin karşısına çıkıyor. Saat 19.30 ile 22.30 arasında sunulan canlı müzik performansı eşliğinde akşamınızı renkli anlarla süsleyin. Detaylı bilgi ve rezervasyon için alanında uzman ve deneyimli ekibimize 0432 484 11 11 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.