Elazığ’ın Kovancılar İlçe Müftülüğü tarafından umre semineri düzenlendi.Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonu ile umre vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hocaların rehberliğindeki umrecilere yönelik seminer, Kovancılar Kütüphanesinde gerçekleştirildi. Umrecilerin ibadetlerini sağlıklı, usulüne uygun ve bilinçli bir şekilde yerine getirebilmeleri için umre ibadetini manevi iklim fırsatı olarak değerlendirebilmeleri amacıyla düzenlenen seminerde umrecilere genel, idari ve dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgiler verildi.