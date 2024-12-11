Fırat Üniversitesinde ‘Depremle Mücadelede Farklı Yaklaşımlar’ konulu TUBİTAK 1001 projesinin açılışı gerçekleştirildi.Depremi tamamen önlemenin mümkün olmadığını fakat etkilerini azaltmak için alınabilecek önlemler ve yapılabilecek çalışmaların büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, “Üniversiteler olarak bu konuda öncü rol üstlenmeli, bilimin rehberliğinde yenilikçi projeler geliştirmeliyiz. TÜBİTAK 1001 projeleri, özellikle deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalara önemli katkılar sunuyor. Üniversitemiz de bu desteklerden yararlanarak yaklaşık 100 projeye imza attı. Bu projeler, sadece maddi altyapıyı güçlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda akademik insan kaynağını geliştirmeyi ve bölgede kalıcı bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Depremden etkilenen diğer illerdeki akademisyenlerle iş birliği yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu projelerde, depremden etkilenen diğer 10 ilin akademisyenlerini de mutlaka süreçlere dahil etmeleri için tüm hocalarımıza çağrıda bulunduk. Çünkü depremin etkilerini azaltmada yalnızca bina ve ekipman yenilemek yeterli değil. Asıl önemli olan, bilimsel çalışmalarla insan kaynağını güçlendirmek ve bu bilgiyi paylaşarak yaygınlaştırmaktır. Bugün açılışı gerçekleştirilen “Depremle Mücadelede Farklı Yaklaşımlar” konulu proje, bu anlayışı somutlaştıran önemli bir adım. Bu proje kapsamında sadece teknik çözümler değil, aynı zamanda sportif ve sanatsal etkinlikler yoluyla deprem sonrası psiko-sosyal etkilerin ele alınması da büyük bir anlam taşıyor. Depremle mücadelede bilimsel ve insan odaklı yaklaşımı bir arada kullanarak örnek bir çalışma ortaya koyuyoruz. Projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.Program açılışında konuşan proje koordinatörü Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah Bingölbalı, “Deprem gibi büyük doğal afetlerle mücadeledeki farklı stratejileri, uygulamaları ve yenilikçi çözümleri tartışmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik. Proje kapsamında sportif ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirerek bunların öğrenciler üzerindeki psiko-sosyal etkinlerinin tespit edilmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.Bahaeddin Ögel konferans salonunda düzenlenen açılış programına Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, AFAD İl Müdürü Dr. Cafer Giyik, İnsani ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taner Şengün, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Demirel, Proje koordinatörü Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah Bingölbalı, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.