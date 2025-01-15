Türk Kızılayı Elazığ Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü tarafından Orman Bölge Müdürlüğünde eğitim verildi.Afetlere karşı toplumun dayanıklılığını artırmayı, zarar azaltma kültürünü yaygınlaştırmayı ve afet anında görev alabilecek bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi kurumlarla iş birliği sağlayarak arttırmayı amaçlayan eğitimde, Türkiye Afet Yönetimi Sistemi afet malzemelerinin tanıtımı ve çadır kurma becerilerinin kazandırılması gibi konular ele alındı. Ayrıca, katılımcılara afet bilinci ve korunma yöntemleri konusunda bilgi aktarıldı. Uygulamalı geçen eğitimle, katılımcılar hem farkındalıklarını artırdı hem de pratik deneyimler kazanma fırsatı buldu.