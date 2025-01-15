Düzenlediği faaliyet ve etkinliklerle kenti kültür ve sanat anlayışıyla hareketlendiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara sosyal ve kültürel anlamda katkı sağlamaya devam ediyor.Yaptığı çalışmalarla nitelikli etkinliklere imza atan Malatya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 6 aylık seminerler programı oluşturdu. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Düşünce Dünyamızın Mimarları" konulu seminer dizisi başlatıldı. Yaklaşık 6 ay boyunca devam edecek seminerler kapsamında ilk programlarda Abdullah İbn-İ Abbas, ikinci programda ise Hasan-ı Basri anlatıldı.Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından organize edilen ve Sanat Merkezi salonunda düzenlenen ilk programla "Düşünce Dünyamızın Mimarları" Konulu seminer dizisi başlatıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mahfuz Söylemez, seminer dizisiyle ilgili bilgiler verdi. Söylemez, “İçinde bulunduğumuz zamanın kodları, deseni, rengi geçmişte saklı. Dolayısıyla bugünü anlayabilmek için mutlaka düne bakıp düne nüfuz ederek, dünü tanıyarak dünden edindiğimiz bilgilerle bugüne gelip bugünü anlamaya çabalamak gerekir. Aynı zamanda yarınlarımızı da biçimlendirelim. Zira ancak bu verilerle yarınlar biçimlendirilebilir” dedi.Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mahfuz Söylemez’in yaptığı kısa konuşmadan sonra öncü şahsiyetlerin ilki olarak bilinen Abdullah İbn-i Abbas anlatıldı. Prof. Dr. Şevket Kotan tarafından sunulan seminerde Abdullah İbn-i Abbas’ın hayatı ve düşünce dünyasına katkıları detaylı olarak dinleyicilerle paylaşıldı. Prof. Kotan, İbn-i Abbas’ın sahabe alimlerden biri olduğunu belirterek, en önemli özelliklerinden birinin de sürekli ilim tahsil etmiş olması olduğunu vurguladı.Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Düşünce Dünyamızın Mimarları" konulu konferanslar dizisi kapsamında ikinci programda ise Hasan-ı Basri anlatıldı. Prof. Dr. Mehmet Kubat, Tabiin’in en önemli Alimi olarak kabul edilen Hasan-ı Basri’nin Eskimalatya’da türbesi bulunan kişiyle aynı olmadığını belirtti.Konferansı veren İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat, çağlara ışık tutan dahi bir Alim olan Hasan-ı Basri’nin Malatya İli Battalgazi İlçesi Karahan Mahallesi’nde medfun bulunan şahıs ile aynı kişi olmadığını belirtti. Kubat, Hasan-ı Basri’nin hayatı boyunca bu bölgeye hiç gelmediğini kaydederek Basri’nin Medine’de dünyaya geldiğini ve Basra’da vefat ettiğini ifade etti.