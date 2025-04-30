Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk Toplum Ruh Sağlığı Merkezi il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyesi kamu kurum yetkilileri, idareciler ve ilgili birim sorumluları katıldı. Toplantıda, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışmalarının daha etkin ve aktif bir şekilde yürütülmesi, kurumlar arası işbirliğini arttırılması yanında, daha önce alınan kararlar gözden geçirilerek, TRSM’nin ihtiyaçları doğrultusunda yeni kararlar alındı ve karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.