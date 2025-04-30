Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıklı hayat için sahadayız sloganı ile eğitim verildi.Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyini artırarak, sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek için sağlıklı hayat için sahadayız sloganı ile eğitim programı düzenlendi. 4 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından düzenlenen eğitimde bireylerin sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek adına bilgilendirmeler yapıldı.Program sonunda eğitimlere katılan vatandaşlara katılım belgesi verildi.