Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yeni başlayan 1. sınıf öğrencileri için etkinlik düzenlendi.Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlaması nedeni sosyal etkinlik düzenlendi. Yapılan sosyal etkinlikte tıp fakültesine yeni başlayan 1. sınıf öğrencileri adına Fırat Tıp bahçesinde ağaç dikimi gerçekleştirildi. Daha sonrasında Fırat Üniversitesi Hastanesi Beyin cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Akgün, arkadaşları ve öğrenci topluluğu tarafından öğrenci ve öğretim üyelerine yönelik müzik dinletisigerçekleştirildi.Programa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevda Korkmaz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuba Talo Yıldırım, öğretim üyeleri, tıp fakültesi öğrencileri ve dekanlık personeli katıldı.Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze, ilerleyen zamanlarda öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkısı olabilecek bu tarz etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.