Erzincan’da Çocuk Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde planlanan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında; Erzincan Anadolu İmam Lisesi, İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde toplam 125 öğrenci ve öğretmene “kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri, çocuk polisinin görevleri, hırsızlık ve dolandırıcılık, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı” konularında bilgilendirilme yapıldı.Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme programında İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’nın velilere tavsiye mektubu ve il emniyet müdürlüğüne ait sosyal medya tanıtım broşürü dağıtıldı.