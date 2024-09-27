Elazığ Belediyesi tarafından “2+2=5” isimli skeç, kısa film ve doğaçlamanın yer aldığı bir gösteri düzenlenecek. Program, ücretsiz olacak.Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında kültür ve sanat alanında örnek gösterilecek projelere imza atmaya devam eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatları ile Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bir yandan gençlerin medya ve sinema sektöründe istihdam edilebilirliklerine destek sunmak için sahne oyunculuğu, kamera önü oyunculuk, senaryo yazma, ses, ışık, görüntü, kurgu-montaj gibi alanlarda eğitimlerine devam eden, bir yandan da Elazığ’daki sanatsal faaliyetlerin artması için çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi, yeni bir gösteri ile sanatseverlerle buluşacak. “2+2=5” isimli skeç, kısa film ve doğaçlamanın yer aldığı gösteri, 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alacak. Program, ücretsiz olacak.Öte yandan Elazığ’daki sanatsal faaliyetlerin artması için yeni projeler üretmeye devam eden Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi tarafından her ay periyodik olarak ücretsiz gösteriler düzenlenecek.Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada; “28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan "2+2=5" isimli skeç, kısa film ve doğaçlamanın bulunduğu gösteriye, bütün vatandaşlarımız davetlidir” denildi.