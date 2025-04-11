Elazığ’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları temsilcileri ile toplantı düzenlendi.Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Hizmet Merkezi olmayan ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları temsilcileri ile temsilcilerin irtibat kuracakları idareci ve meslek personelin katılım sağladığı toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ömer Faruk Ergün, hizmet alanlarına yönelik hizmetlerin etkin ve verimli icrası için ilgili personelin sürekli iletişim içerisinde olmaları ve periyodik bir şekilde bir araya gelmelerinin önemine vurgu yaparak toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.