Fırat Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına yönelik "İleri yaşam desteği eğitimi" gerçekleştirildi.Fırat Üniversitesi Hastanesi, sağlık çalışanlarının acil durumlara müdahale becerilerini artırmak amacıyla "İleri yaşam desteği eğitimi" düzenledi. Hastanenin 6. kat konferans salonunda gerçekleşen eğitime çok sayıda sağlık personeli katıldı. Eğitimde konuşan Fırat Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aksu, sağlık alanında zamanında ve doğru müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Kalp ve solunum durmalarında erken ve etkili müdahalenin, hastaların yaşama şansını büyük ölçüde artırdığını belirten Dr. Aksu, bu tür durumların sadece hastane içinde değil, hastane dışında da yaşanabileceğine dikkat çekti. Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aksu, acil müdahalede zamanın önemli olduğunu belirterek, kalp veya solunum durması halinde ilk 4 dakika içinde temel yaşam desteğine, ilk 8 dakika içinde ise ileri yaşam desteğine başlanması gerektiğini, 10. dakikadan sonra oluşan beyin hasarının ise çoğunlukla kalıcı hale geldiğini söyledi.Aksu ayrıca kesintisiz ve kaliteli göğüs masajının yanı sıra erken şok uygulamasının ileri yaşam desteği sürecinde kritik role sahip olduğunu, kalp masajı sırasında temel havayolu yönetiminden ileri düzey havayolu desteğine kadar olan sürecin doğru uygulanması gerektiğini, adrenalin uygulamasının zamanlamasının önemli olduğunu ve mümkün olan en kısa sürede başlanmasının önem arz ettiğini kaydetti.