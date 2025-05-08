Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Harput Kalesi’nde 2025 yılı kazı çalışmalarını başlattı. Tarihi mirasın korunmasına büyük önem verdiklerini belirten Vali Hatipoğlu, çalışmalara desteklerinin süreceğini vurguladı.Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Harput Kalesi Kazı Alanı ve Restorasyon Projeleri kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Gerçekleştirilen inceleme sırasında Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç’tan bilgi alan Vali Hatipoğlu, 2025 yılı kazı sezonunun da resmi olarak başladığını duyurdu. Tarihi ve kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılmasına büyük önem verdiklerini belirten Vali Hatipoğlu, Harput Kalesinin bölge turizmi açısından önemli bir değer taşıdığını vurguladı. Kazı çalışmalarıyla birlikte kalenin geçmişine ışık tutacak pek çok yeni bilginin elde edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Kaledeki 17’nci kazı çalışmaları sezonu Vali Hatipoğlu’nun ilk kazmayı vurmasıyla resmen başladı.Harput Kalesindeki kazıları resmi olarak başlangıcını gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Numan Hatipoğlu, "Harput’ta biz aslında 12 ay boyunca çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bunların bir kısmı planlama, bir kısmı Anıtlar Kurulu onayına tabii olduğu için süreçler daima biraz yavaş ilerliyor. Bunun da aynı zamanda sağlıklı olduğunu da değerlendiriyorum. Şu anda bulunduğumuz mekan Fetih Mescidi olarak değerlendirdiğimiz Harput Kalesi’nin fethinden sonra inşa edilmiş olan bir alanıdır. Dolayısıyla da burayı öncelikle aslına uygun olarak restore etmeyle ilgili olarak çalışmalarımız oldu. Anıtlar kurulu da bununla ilgili onayı sürecini gerçekleştirdi. Yakın bir zaman içerisinde inşallah burayı ihya etmiş olacağız. Harput Kalesinde biraz önce de birlikte gezdiğimiz çeşitli alanlarda kazılarımız ve restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle dökümhane başta üzere sarnıçlar ve diğer alanlardaki çalışmalarımız devam ediyor. Diğer yandan Fırat Kalkınma Ajansımızın da desteğini talep edeceğimiz bir karşılama merkezi inşa edeceğiz. Çevrede çalışmalarımızı daha sağlıklı hem ülkemize hem Harput’umuza hem de medeniyetimize yakışır bir şekilde ihya etmek doğrultusunda çalışmaları titizlikle devam ettirtiyoruz. Bugün itibariyle de burada yine kazıları başlatmış oluyoruz" dedi.’’Elazığ bölgesi tarihi ve kültürel miras açısından zensin’’Elazığ bölgesi tarihi ve kültürel miras açısından zengin bir il olduğunu belirten Vali Hatipoğlu, "Bizim şu an itibariyle Tadım köyünde, Salkaya’da ve Palu Kalesinde kazılarımız olacak. Biz bunu hem il özel idaresi hem de çeşitli kaynaklarca bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Palu Kalesi’ndeki kazılara da Cumartesi itibariyle start vermiş olacağız. Salkaya mozaiği 85 metrekare genişliğiyle Türkiye’deki en geniş mozaik parçası. Bu bölgede yeni alanların olup olmadığını veya yeni tarihi değerlerin olup olmadığıyla ilgili olarak araştırma kazılarımız başlayacak. Hedefimiz Harput’un, Elazığ’ın, tadım köyündeki çalışmalarımızın hem tarihimize hem de birikimimize tarihi mekanlarımıza yepyeni değerler katacağına inanıyoruz. Bu anlamda da inşallah güzel sonuçlar elde ederiz diye diliyoruz. Yine askeri idari binasının müze olarak hizmete girmesi de yakın bir zaman içerisinde gerçekleşmiş olacak. Bununla birlikte daha fazlasıyla bir desin kendi üzerine çekecek. Burada bulunan ve hemen kalemizin karşısında bulunan il özel idaremizin ve belediyemizin yapmış olduğu alan da belediyemizle müşterek olarak biz bir gastronomi merkezi planlaması yapıyoruz. Bu alandaki Elazığ’ın gastronomideki zenginliğini, değerini de yine gelen ziyaretçilerimizi en iyi şekilde takdim edecek bir alanı oluşturacağız" şeklinde konuştu.Vali Hatipoğlu, incelemelerin ardından kazı ekibine başarılar dileyerek bölgenin tarihi dokusuna katkı sağlayacak projelere desteklerinin süreceğini ifade etti.