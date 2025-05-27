Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuk kuruluşlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Çocuk Hizmetleri ile Personel Eğitim Hizmetleri Birimleri koordinesinde, çocuk kuruluşlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim verildi. Eğitimlerde etkili iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü, çocuğa yaklaşım ve iletişim kurma, suça sürüklenen çocuklarda riskli davranışlar, yönetici ve personelin görev ve tanımları, protokol kuralları ,acil ve afet durumlarında güvenlik personelinin görevleri konularında bilgiler verildi.