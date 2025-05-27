Elazığ’da seferberlik ve savaş hazırlıkları kapsamında Sivil Savunma Hizmetleri Eğitimi düzenlenerek, ilgili kurumların Sivil Savunma Planı denetimi gerçekleştirildi.Elazığ’da seferberlik ve savaş hazırlıkları kapsamında Sivil Savunma Hizmetleri Eğitimi düzenlendi. Endüstri Mühendisi Gıyasettin Karataş ve Enformasyon Memuru Cesur Aktekin tarafından, Sivrice Kaymakamlığı’nda görev yapan birim müdürleri, sivil savunma uzmanı ve amirlerine yönelik, eğitim düzenlendi. Aynı zamanda ilgili kurumlara denetim gerçekleştirildi.