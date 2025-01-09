Elazığ’da düzenlenen programda öğretmen adayları sertifikalarını aldı.Elazığ Sürsürü Anaokulunda uygulama eğitimi alan Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi 4. sınıf öğrencileri için sertifika programı düzenlendi. Program, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit’in yanı sıra Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, Okul Öncesi Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Filiz Elmalı, Dr. Öğretim görevlisi Birsen Serhatoğlu, Sürsürü Anaokulu yönetici ve öğretmenleri katıldı. Öğretmenlik uygulama öğrencilerine sertifikalarının yanında ‘Öğretmen Olmak’ isimli kitap hediye edildi.Öğretmen adaylarına tavsiyelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, “Bugün burada, geleceğin öğretmenlerini yetiştiren bu önemli programda bir araya gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Öğretmenlik, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir sanattır, bir yaşam biçimidir. Sizler, toplumun geleceğini şekillendiren, insanları eğiten, bilgi ve değerleri aktaran bireyler olacaksınız. Bu sebeple, öğretmenlik uygulama sürecinde edindiğiniz deneyimler, sizler için paha biçilmez bir hazine niteliğindedir. Öğretmen Olmak kitabını size hediye etmekten büyük bir gurur duyuyorum. Bu kitap, öğretmenlik mesleğinin derinliklerini anlamanıza ve bu yolda ilerlerken karşılaşabileceğiniz zorlukları nasıl aşacağınıza dair değerli öngörüler sunacak. Eğitimde kaliteyi artırmak için sizlerin dinamik, yenilikçi ve öğrenmeye açık olmanız çok önemli. Her bir öğrencinin özel olduğunu, farklı yetenek ve potansiyeller taşıdığını unutmayın. Onların bu potansiyellerini ortaya çıkarabilmek, sizlerin en büyük görevidir. Bugün aldığınız sertifikalar, sadece bir başlangıç. Gerçek öğretmenlik, sürekli öğrenme, gelişme ve kendini yenileme sürecidir. Bu programın, meslek hayatınızda size rehber olacağına ve eğitimde fark oluştumanıza yardımcı olacağına inanıyorum. Her birinize başarılar diliyorum” dedi.