Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Elazığ Genç Osman İşitme Engelliler Okulu öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme ve diyabet konularında eğitim verildi.Aralarında diyabetli öğrencilerin de bulunduğu işitme engelli öğrencilere, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve diyabet konusunda yapılan sunumlarla çeşitli bilgiler verildi, daha sonra kan şekeri ölçümü yapıldı. Kan şekeri ölçümü sonucu referans değerleri dışında olan öğrenciler, eğitim ekibinde bulunan doktor tarafından dahiliye polikliniğine yönlendirildi.