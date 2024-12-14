Iğdır’da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan 12 köy yolu yeniden açıldı.Iğdır’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Etkili olan yağışlardan dolayı kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleri desteğiyle çalışma yürütüldü. Tuzluca ilçesinin Gaziler bölgesi, Aralık ilçesinin Aralık ve Tuzluca ilçeleri ile kent merkezine bağlı 12 köy yolunda yeniden ulaşım sağlandı.Ekiplerin açılan yollarda kar temizleme ve genişletme çalışmaları sürüyor.