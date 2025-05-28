Elazığ Müftülüğü’ne bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarında mezuniyet heyecanı yaşandı.Elazığ Müftülüğü’ne bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim ve öğretim yılının sonuna gelindi. Kur’an kurslarının sona ermesi nedeniyle sosyalhanede 4-6 yaş Kur’an kursunda kapanış programı düzenlendi.Programa katılan İl Müftüsü İrfan Üstündağ kurslarının önemine değinerek öğrencilerin ailelerine ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Programdan sonra öğrencilere karneleri takdim edildi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.