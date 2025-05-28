Malatya’da 6 Şubat depremlerinin ardından eğitim yatırımları hız kazanırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda toplam bin 208 yeni sınıf tamamlandı. Malatya Valiliği, 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacak yatırımlarla kentteki toplam sınıf sayısının, deprem öncesine göre yüzde 25 artacağını açıkladı.Malatya Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 6 Şubat depremlerinin ardından bugüne kadar 54 okulun 771 sınıf inşaatı, ayrıca 10 okulun 154 sınıf güçlendirmesi tamamlandı. Böylece toplamda 64 okulun 925 sınıf inşaat süreci sona ermiş oldu.2025 yılı yatırım programı kapsamında yer alan 88 projenin tamamlanmasıyla birlikte, şehre toplam bin 457 derslik, 500 öğrenci kapasiteli pansiyon, 3 spor salonu, 15 atölye ve 300 yataklı öğretmenevi kazandırılacak.Eylül 2025’e kadar il genelinde 283 sınıfın daha tamamlanması hedeflenirken bu doğrultuda, toplamda bin 208 sınıf hizmete alınmış olacak. Deprem nedeniyle kaybedilen 855 sınıf yüzde 41 fazlası, yeni yatırımlarla Malatya’ya kazandırılmış olacak.Deprem öncesi Malatya’daki toplam sınıf sayısı 6 bin 177 olarak bilinirken 6 Şubat’ta bu sınıfların yüzde 85’i kaybedilmişti. Devam eden yatırımlar tamamlandığında, toplam sınıf sayısının 7 bin 704’e ulaşacağı ve bu sayede yüzde 25’lik artış sağlanacağı vurgulandı.Yapım işlerinin toplam maliyetinin ise 12 milyar 68 milyon 247 bin TL olduğu belirtilirken, Malatya Valisi Seddar Yavuz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Eğitime yatırım yapmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’in desteği ile eğitimde deprem öncesinden daha güçlü fiziki altyapıya kavuştuk. Her şey evlatlarımız için."