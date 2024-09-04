Elazığ’da Kur’an-ı Kerim’i yüzüne güzel okuma il yarışması yapıldı

Elazığ’da Kur’an-ı Kerim’i yüzüne güzel okuma il yarışması yapıldıKur’an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okumayı teşvik etmek amacıyla Kur’an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler arasında hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışmaları yapılıyor. Bu çerçevede Elazığ’da Kur’an-ı Kerim’i yüzüne güzel okuma il birinciliği yarışmaları yapıldı. Yarışma Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Şemseddin Aydoğdu ve Kur’an kursu öğreticileri Seher Durumlu ve Özlem Yalçın’dan oluşan komisyon önünde gerçekleştirildi. Yarışmada erkeklerde Altınçevre yatılı erkek Kur’an kursundan Talha Melih Eroğlu merkez ilçe birincisi oldu. Bayanlarda Kovancılar Septi yatılı kız Kur’an kursundan Kübra Arslan merkez ilçe birincisi, Çatalçeşme yatılı kız Kur’an kursundan Özlem Yalçın merkez ilçe ikincisi oldu.