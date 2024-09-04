Hakkari’de park halindeki araçta kilitli kalarak sıcağın etkisiyle zor anlar yaşayan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.Edinilen bilgiye göre olay, Bulak Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki Transporter araçta kilitli kalan kadın, nefes almakta zorlanınca cama vurarak yardım istedi. Bunun üzerine haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çabasıyla kapı açılarak kadın kurtarıldı. İsmi öğrenilemeyen yaşlı kadın, kurtarma ekiplerine teşekkür etti.