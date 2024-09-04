Belediye Başkanı Adem Çelebi, Halk Günü buluşmaları kapsamında ilçemizin Yasin Haşimoğlu Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.Mahallenin Ahmet Yesevi Caddesi’nde gerçekleştirilen halk gününe Belediyenin bazı birim amirleri de katıldı.Vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Çelebi, kimi talepleri anında talimat verip yerine getirirken, kimilerini de program çerçevesinde gerçekleştirmek üzere not aldı.Bu toplantıların belirli aralıklarla her mahallede gerçekleştirileceğinin altını çizen Çelebi, problemleri ve talepleri birinci ağızdan dinleyerek çözüme kavuşturmak istediklerini belirtti.