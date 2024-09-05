Elazığ’da 2024-ÖSYM Başkanlığının Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) günü Nüfus Müdürlüğü açık olacak.15 Eylülde 2024 ÖSYM Başkanlığının Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girecek vatandaşlar için Elazığ’da Nüfus Müdürlüğü sabah 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” ile 1 adet biyometrik fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak ”Geçici Kimlik Belgesi” verilecek.