Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde müftülük tarafından kasım ayı mutad toplantısı gerçekleştirildi.Kovancılar İlçe Müftülüğü aylık mutad personel toplantısı, halk kütüphanesinde gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Müftüsü İrfan Çavaş , Şube Müdürü Rasim Kaya, ilçe vaizi Ramazan Yazar, imam-hatip ve müezzin kayyım hocaları katılım sağladı. Toplantıda, duyurulması gereken yazılar katılımcılara aktarıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından personele duyurulması istenilen konular hakkında bilgi sunumu yapıldı. Dilek ve temenni ile toplantı devam etti.Toplantı sonunda tüm personele diyanet takvimi hediye edildi.