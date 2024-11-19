Elazığ’da basketbol U18 yerel lig müsabakaları başladı.Türkiye Basketbol Federasyonu Elazığ il temsilciliği 2024-2025 yılı faaliyet programında yer alan U18 yerel lig müsabakaları başladı. Yakup Kılıç Spor Salonunda toplam 4 takımın katılımıyla yapılacak olan U18 yerel lig müsabakaları 18 Kasımda start verirken 22 Kasım tarihinde ise şampiyonunu belirleyerek son bulacak. Turnuvanın ilk gününde sahaya çıkan takımlar kıyasıya mücadele etti.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Basketbol il temsilciliğimizin faaliyet programında yer alan U18 yerel lig müsabakalarımızda toplam 4 takımımız ter dökecek. Müsabakalara katılan tüm takımlarımıza ve teknik ekibe başarılar diliyoruz” dedi.