Elazığ’da evde hizmet alan hastalara erişilebilir, etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunmaya yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’nde hizmet alan hastalara erişilebilir, etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunmaya yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu’nun başkanlığında düzenlenen toplantıya Hizmet başkanları, sağlık tesislerinin başhekimleri, idareciler, evde sağlık hizmetleri birim sorumluları ve ilgili birim çalışanları katıldı.Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Dr. Halit Gökalp’ın sunumu eşliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 2024 yılında sunulan hizmetler, birimlerin işleyişi ve karşılaşılan sorunlar ele alınarak 2025 yılının hizmet planlaması ve alınacak tedbirler hakkında değerlendirme ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.