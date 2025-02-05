Devletin güçlü desteğiyle Elazığ’daki eski yapı stokunun yenilenmesi adına güçlü adımlar atıldığını dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Elazığ Belediyesi olarak da halkımızın güvenliğini en ön planda tutarak depreme dayanıklı yapılaşma ve afet yönetimi konusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.Başkan Şerifoğulları, "Elazığ’ımızın da aralarında bulunduğu 11 ili etkileyen asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçti. On binlerce insanımızı yitirdiğimiz bu acı felaketin derin acıları, ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi acıtmaya devam ediyor. Yaşadığımız asrın felaketinin büyük yıkımının ardından asrın dayanışmasıyla yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Elbette yaşadığımız bu büyük afet, bize doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Ülkemizin ve şehrimizin gerçeği olan depremsellik bilinci doğrultusunda 2020 Elazığ depremi ve 6 Şubat depremleri ile derinden sarsılan şehrimizin imar, inşa ve ihyası yolundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugüne kadar devletimizin güçlü desteğiyle şehrimizde eski yapı stokunun yenilenmesi adına güçlü adımlar atıldı. Elazığ Belediyesi olarak da halkımızın güvenliğini en ön planda tutarak depreme dayanıklı yapılaşma ve afet yönetimi konusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.