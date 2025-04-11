Elazığ’da jandarma ekipleri, öğrenci ve öğretmenleri siber farkındalık, siber zorbalık, dijital oyun bağımlılığı, güvenlik internet kullanımı konularında bilgilendirdi.Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki öğrencilere ve öğretmenlere, siber farkındalık, siber zorbalık, dijital oyun bağımlılığı, güvenlik internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar, zararlı yazılımlar, parola güvenliği konuları hakkında bilgiler verdi. Faaliyetle siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi.