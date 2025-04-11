Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından anaokulunda eğitim gören öğrencilerin annelerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü personeli tarafından En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Yazıkonak Anaokulunda eğitim gören çocukların annelerine yönelik uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele, tedavi yöntemleri, Yeşilay Danışma Merkezi faaliyetleri, Uyuşturucuyla Mücadele Uygulamasının nasıl kullanıldığına ilişkin bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. Faaliyetle uyuşturucu kullanımının henüz başlamadan önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.