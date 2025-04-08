Elazığ’da ’Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi’ düzenlendi.Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kamu kurumu, STK ve vatandaşlara yönelik ’Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi’ düzenlendi. Konferans Salonunda, iki gün devam edecek eğitim sırasında katılımcılara genel ilk yardım bilgileri, yanında hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanama ve yaralanmalarda ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpması, kırık, çıkık ve burkulmalar, zehirlenmelerde ilk yardım gibi temel konularda eğitim verileceği bildirildi.