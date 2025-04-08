Sağlık Bakanlığı tarafından ebelere yönelik eğitimler Elazığ’da sürüyor.Sağlık Bakanlığı tarafından ’Doğal Olan Normal Doğum’ temasıyla yürütülen ’Normal Doğum Eylem Planı’ çerçevesinde ebelere yönelik eğitim düzenlendi. Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinin doğum salonu ve ünitelerinde çalışan ebelere normal doğum bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan İl Eğitim Programı doğrultusunda yapılan ön test sonrasında 1. Grup Eğitimlerine başlandı. Eğitimlerin süreceği bildirildi.