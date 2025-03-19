Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, güney çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 AET 568 plakalı otomobil ile 47 KA 301 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.