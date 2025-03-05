Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Şehit Mehmet Aygün Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından Mart Dünya Obezite Günü kapsamında obeziteye dikkat çekmek, vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak üzere etkinlik düzenlendi.Sağlıklı Hayat Merkezinin girişinde kurulan stant üzerinden beden kütle indeksi hesaplaması yapan ve vatandaşlara yönelik bireysel ve toplu eğitim programları düzenleyen çalışanlar tarafından dağıtılan el broşürleri ile obezite, hareketli yaşam, sağlıklı ve dengeli beslenme hakkında çeşitli bilgiler verildi.